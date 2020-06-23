Роналду - лучший бомбардир АПЛ, Примеры и Серии А среди португальцев

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил свой бомбардирский след уже в трёх европейских топ-лигах.

Накануне 35-летний нападающий "старой синьоры" стал лучшим голеадором Серии А среди португальцев, обогнав Руя Кошту.

Ранее Роналду также получил звание лучшего бомбардира среди соотечественников в Примере и АПЛ.

В Испании пятикратный обладатель "Золотого мяча" выступал за мадридский "Реал" и забил 311 голов в местном чемпионате. В Англии он защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и отличился 84 раза в Премьер-лиге.

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