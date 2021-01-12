Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего бомбардира национальных лиг в период с 2001 по 2020 год.

Лидером рейтинга стал нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший 462 мяча в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии.

Второе место занял капитан "Барселоны" Лионель Месси с 451 голом в активе. Замкнул топ-3 форвард "Милана" Златан Ибрагимович, отличившийся 392 раза.

1. Криштиану Роналду - 462 гола;

2. Лионель Месси - 451 гол;

3. Златан Ибрагимович - 392 гола;

4. Луис Суарес - 332 гола;

5. Александар Джурич - 304 гола;

6. Али Ашфак - 287 голов;

7. Роберт Левандовски - 285 голов;

8. Самуэль Это′О - 282 гола;

9. Давид Вилья - 280 голов;

10. Мартин Камбуров - 278 голов.

Не пропустите: Симеоне - лучший тренер прошедшего десятилетия по версии IFFHS. | http://soccernews.ru