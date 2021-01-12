Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего бомбардира национальных лиг в период с 2001 по 2020 год.
Лидером рейтинга стал нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший 462 мяча в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии.
Второе место занял капитан "Барселоны" Лионель Месси с 451 голом в активе. Замкнул топ-3 форвард "Милана" Златан Ибрагимович, отличившийся 392 раза.
1. Криштиану Роналду - 462 гола;
2. Лионель Месси - 451 гол;
3. Златан Ибрагимович - 392 гола;
4. Луис Суарес - 332 гола;
5. Александар Джурич - 304 гола;
6. Али Ашфак - 287 голов;
7. Роберт Левандовски - 285 голов;
8. Самуэль Это′О - 282 гола;
9. Давид Вилья - 280 голов;
10. Мартин Камбуров - 278 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20