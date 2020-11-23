Роналду - лучший бомбардир Серии А с момента своего перехода в "Ювентус"

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Роналду - лучший бомбардир Серии А с момента своего перехода в "Ювентус"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду благодаря дублю в субботнем матче с "Кальяри" (2:0) довёл число голов в Серии А до 60.

Как сообщает Squawka, это лучший результат в чемпионате Италии с лета 2018 года, когда португалец присоединился к "старой синьоре".

Чтобы забить 60 мячей в Серии А, 35-летнему футболисту потребовалось 69 игр.

Напомним, что "Ювентус" купил Роналду у мадридского "Реала" за 117 миллионов евро.

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