Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона

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Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду имеет отличную статистику после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Звёздный португалец забил 10 мячей в 10 играх Серии А. Также он принял участие в двух матчах Кубка Италии, но в них ему отличиться не удалось.

Как сообщает Opta, 35-летний Роналду является лучших бомбардиром пяти ведущих европейских лиг после рестарта.

Благодаря голу в ворота "Сампдории" форвард "Ювентуса" обогнал Роберта Левандовски ("Бавария") и Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), у которых по 9 результативных ударов за указанный период.

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