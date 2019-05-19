Роналду - лучший футболист Серии А сезона 2018/19
Серия А представила лучших футболистов турнира по итогам сезона.
Так, лучшим голкипером стал Самир Ханданович ("Интер"), лучшим защитником - Калиду Кулибали ("Наполи"), лучшим хавбеком - Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), а лучшим форвардом - Фабио Квальярелла ("Сампдория").
Лучшим футболистом чемпионата стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, а награда лучшему молодому игроку турнира досталась Николе Дзаньоло ("Рома").
Напомним, что в этом сезоне Роналду провел в Серии А 30 игр, в которых забил 21 гол и отдал 11 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Рома
|37
|63
|6
|Милан
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Кальяри
|37
|41
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Удинезе
|37
|40
|16
|Парма
|36
|38
|17
|Дженоа
|37
|37
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15