Роналду - лучший футболист Серии А сезона 2018/19

Серия А представила лучших футболистов турнира по итогам сезона.

Так, лучшим голкипером стал Самир Ханданович ("Интер"), лучшим защитником - Калиду Кулибали ("Наполи"), лучшим хавбеком - Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), а лучшим форвардом - Фабио Квальярелла ("Сампдория").

Лучшим футболистом чемпионата стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, а награда лучшему молодому игроку турнира досталась Николе Дзаньоло ("Рома").

Напомним, что в этом сезоне Роналду провел в Серии А 30 игр, в которых забил 21 гол и отдал 11 ассистов.

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