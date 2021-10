Роналду - лучший игрок АПЛ в сентябре

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признали лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.

В борьбе за награду португалец обошёл Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").

В прошлом месяце звёздный форвард забил 3 гола в 3 матчах АПЛ.

Who else? ✨



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj