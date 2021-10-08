Роналду - лучший игрок АПЛ в сентябре

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Роналду - лучший игрок АПЛ в сентябре

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признали лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.

В борьбе за награду португалец обошёл Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").

В прошлом месяце звёздный форвард забил 3 гола в 3 матчах АПЛ.

Не пропустите: Американский суд рекомендует отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании. | http://soccernews.ru
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