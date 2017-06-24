Роналду - лучший игрок матча Новая Зеландия - Португалия

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом матча с Новой Зеландией (4:0).

Капитан португальцев открыл счет в матче, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что Роналду становился лучшим футболистом во всех трех матчах группового этапа Кубка Конфедераций.

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