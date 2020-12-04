Роналду - лучший игрок Серии А в ноябре

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Роналду - лучший игрок Серии А в ноябре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком Серии А по итогам ноября.

В прошлом месяце звёздный португалец забил 5 мячей в 3 матчах.

Голы 35-летнего форварда принесли "старой синьоре" 7 очков из 9 возможных.

Всего в текущем сезоне в активе Роналду 11 результативных действий (10+1) в 8 играх.

Не пропустите: Рабьо рассказал, как в "Ювентусе" отреагировали на 750-й гол Роналду. | http://soccernews.ru
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