Роналду - лучший игрок сезона в Серии А по версии WhoScored

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Роналду - лучший игрок сезона в Серии А по версии WhoScored

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком Серии А в сезоне 2018/19 по версии WhoScored.

Средняя оценка 34-летнего португальца в матчах чемпионата Италии - 7,68. Это лучший показатель в лиге.

Звёздный форвард опередил Алехандро Гомеса (7,64), Йосипа Иличича (7,39), Сусо (7,39) и Родриго де Пауля (7,37).

Роналду забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 31 матче Серии А.

"Ювентус" стал обладателем скудетто в восьмой раз подряд.

Не пропустите: Роналду впервые с 2006 года не вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата. | http://soccernews.ru
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