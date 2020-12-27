Роналду - Лучший игрок XXI века

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Роналду - Лучший игрок XXI векаОбнародованы результаты Globe Soccer Awards в номинации "Лучший игрок XXI века" (период с 2001 по 2020 год)

Приз получил Криштиану Роналду, представляющий "Ювентус". Соперниками за награду были Лионель Месси из "Барселоны", Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Роналдиньо (экс-"Барселона").

Португалец за свою карьеру выиграл немало призов, выступая за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". На счету 35-летнего форварда 5 кубков Лиги Чемпионов, три чемпионства в Англии, по два раза – Испании и Италии. Кроме того, Роналду 5 раз становился обладателем "Золотого мяча", а в составе сборной Португалии выиграл Чемпионат Европы. 

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Почему-то я не удивлён.Кто,если не Криш?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я лучший, это знает мой друг Бадр, моя мама, сестра , мой кот и даже моя собака!

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jugulator
Пьянь

Так это же премия от агента Роналду. Результат вполне ожидаемый.

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lesnovsky

Лучший клоун 21 века... Вместе со своим агентом, конечно... Куда ж без него в Дубае... Хе-хе...

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