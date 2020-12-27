Роналду - Лучший игрок XXI века

Обнародованы результаты Globe Soccer Awards в номинации "Лучший игрок XXI века" (период с 2001 по 2020 год)

Приз получил Криштиану Роналду, представляющий "Ювентус". Соперниками за награду были Лионель Месси из "Барселоны", Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Роналдиньо (экс-"Барселона").