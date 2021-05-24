Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

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Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба по итогам сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В завершившемся сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

 

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" летом 2017 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. Всего он провел за итальянский клуб 133 матча, забил 101 мяч и отдал 22 голевые передачи.

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