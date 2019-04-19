Роналду - лучший игрок "Ювентуса" в марте

Лучший игроком "Ювентуса" по итогам марта признан португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт клуба.

Эту награду форвард получил по результатам голосования среди фанатов.

В марте португалец отметился хет-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3:0).

Всего в нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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