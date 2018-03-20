Роналду - лучший португальский футболист в 2017 году

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Роналду - лучший португальский футболист в 2017 году
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Португалии в 2017 году, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил эту награду второй раз подряд и в борьбе за нее он сумел определить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и вратаря "Спортинга" Руя Патрисиу.

В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел 35 матчей во всех турнирах и забил 37 голов.

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