Роналду, Мариу и Фелиш - в составе сборной Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом

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Роналду, Мариу и Фелиш - в составе сборной Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Люксембурга и Украины, cообщается в официальном Twitter футбольного союза Португалии.

Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос" Греция) , Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон")

Защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикардо Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Марио Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд)

Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика")

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Жоау Фелиш ("Атлетико").

Матч Португалия - Люксембург состоится 11 октября. Поединок Украина - Португалия пройдет 14 октября.

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