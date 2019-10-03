Роналду, Мариу и Фелиш - в составе сборной Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Люксембурга и Украины, cообщается в официальном Twitter футбольного союза Португалии.
Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос" Греция) , Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон")
Защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикардо Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Марио Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд)
Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика")
Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Жоау Фелиш ("Атлетико").
Матч Португалия - Люксембург состоится 11 октября. Поединок Украина - Португалия пройдет 14 октября.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3