Роналду: "Мбаппе - это настоящее и будущее футбола"

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Роналду: "Мбаппе - это настоящее и будущее футбола"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Мбаппе - это настоящее и будущее футбола. Он невероятный игрок, очень быстрый", - цитирует Роналду AS.

21-летний футболист на клубном уровне завоевал шесть трофеев, а также вместе со сборной Франции нападающий стал чемпионом мира в 2018 году.

В этом сезоне Маппе в 29 матчах забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

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