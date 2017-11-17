Роналду: "Меня судят лишь по количеству забитых голов"

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Роналду: "Меня судят лишь по количеству забитых голов"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал критику в свой адрес.

"Я не согласен с тем, что люди говорят обо мне. Они не знают разницы между плохой игрой, нормальной игрой и отсутствием голов. На меня смотрят как на машину по забиванию голов, как на того, кто обязан забивать все время. А на мою игру даже не смотрят, меня судят лишь по количеству забитых голов.

Я принимаю критику, но не согласен с ней. Поэтому предпочитаю не слышать и не читать то, что говорят и пишут обо мне. Но принять эту критику я должен. Я ведь не могу изменить мир" - приводят слова Роналду английские СМИ.

Напомним, что за 7 сыгранных матчей в Примере Роналду забил всего один гол.

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