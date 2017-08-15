Роналду, Месси и Буффон поборются за звание футболиста года в Европе

Теги криштиану роналдулионель мессиджанлуиджи буффон

Роналду, Месси и Буффон поборются за звание футболиста года в Европе

УЕФА на своём официальном сайте объявила номинантов на звание футболиста года в Европе.

За престижную личную награду поборются нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси и голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Приз будет вручен победителю 24 августа в Монако.

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