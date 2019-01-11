Роналду, Месси и другие: УЕФА представила символическую сборную 2018 года

УЕФА на своём официальном сайте представила символическую сборную по итогам 2018 года.

В команду попали четыре игрока "Реала", два - из "Барселоны", два - из "Челси", по одному - из "Ювентуса", "Ливерпуля" и ПСЖ.

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");

Защитники: Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан ("Реал"), Марсело ("Реал");

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Лука Модрич ("Реал"), Эден Азар ("Челси");

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Стоит отметить, что состав символической сборной определяли болельщики путём онлайн-голосования.

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