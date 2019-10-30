 Роналду, Месси и еще пять игроков претендуют на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

Семь футболистов названы в качестве претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards, сообщает сайт награды.

В число номинантов на почетный приз вошли: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах, Алиссон, Садио Мане и Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль").

На звание лучший тренер года претендуют: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс"), Джамель Бельмади (сборная Алжира) и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").

Также оглашен список претендентов на звание Открытие года: Анссумане Фати ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Зальцбург"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортумнд), Жоау Фелиш ("Атлетико") и Кай Хавертц ("Байер").

Церемония вручения наград состоится 29 декабря.

Не пропустите: Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне. | http://soccernews.ru