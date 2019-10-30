Роналду, Месси и еще пять игроков претендуют на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards
Семь футболистов названы в качестве претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards, сообщает сайт награды.
В число номинантов на почетный приз вошли: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах, Алиссон, Садио Мане и Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль").
На звание лучший тренер года претендуют: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс"), Джамель Бельмади (сборная Алжира) и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").
Также оглашен список претендентов на звание Открытие года: Анссумане Фати ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Зальцбург"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортумнд), Жоау Фелиш ("Атлетико") и Кай Хавертц ("Байер").
Церемония вручения наград состоится 29 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5