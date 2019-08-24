Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых

1 Теги криштиану роналдумауро икардилионель месси

Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых

PornHub опубликовал статистику о том, фамилии каких футболистов чаще всего ищут пользователи сайта в 2019 году .

Больше всего запросов поступает на нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Вторым идет капитан "Барселоны" и команды Аргентины Лионель Месси. На третьем месте форвард "Интера" Мауро Икарди.

Отметим, что в 10-ке также присутствуют Карим Бензема и Дэвид Бекхэм.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бензема-знатный оператор,Икарди-Нара,Месси-конфетка Ливерпуля

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