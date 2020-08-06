Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored

Стало известно, кто попал в символическую сборную игроков лиг топ-4 по итогам сезона-2019/20 по версии WhoScored.

Отметим, что в команду не попали игроки Лиги 1, так как в ней досрочно завершился сезон из-за пандемии коронавируса.

Вратарь: Ессе Йоронен ("Брешия");

Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли") и Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Полузащитники: Лионель Месси ("Барселона"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") и Криштиану Роналду ("Ювентус");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

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