Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored
Стало известно, кто попал в символическую сборную игроков лиг топ-4 по итогам сезона-2019/20 по версии WhoScored.
Отметим, что в команду не попали игроки Лиги 1, так как в ней досрочно завершился сезон из-за пандемии коронавируса.
Вратарь: Ессе Йоронен ("Брешия");
Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли") и Альфонсо Дэвис ("Бавария")
Полузащитники: Лионель Месси ("Барселона"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") и Криштиану Роналду ("Ювентус");
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").
Не пропустите: Клубы РПЛ проголосовали за ограничение числа аренд. Против было пять клубов| http://soccernews.ru
главное
-
РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд
-
"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером
-
РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет
-
В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса
-
Клубы АПЛ выступили против пяти замен в следующем сезоне
Лента новостей
-
"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур
-
Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке "Реала" на матч ЛЧ с "Манчестер Сити"
-
Экс-игрок "Динамо" Панченко перешел в "Тамбов
-
Варан: "Реалу" нравится сражаться с лучшими. Нам придется атаковать"
-
РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд
-
"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером
-
Форвард "Лиона" Депай поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
-
Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"
-
Сарри рассказал, как чувствует себя травмированный Дибала
-
Гендиректор "Зенита" ярко высказался о Семаке
-
Сарри рассказал, чего ждет от матча Лиги Чемпионов "Ювентуса" с "Лионом"
-
РПЛ близка к продаже прав на трансляции матчей в США, Бразилии и Гонконге
-
Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored
-
"Манчестер Сити" назвал сумму, за которую готов продать защитника Гарсию
-
СМИ: В "Зените" три положительных теста на коронавирус
-
РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет
-
"Ахмат" объявил о подписании Пуцко
-
Ларссон и Соболев сменили игровые номера в "Спартаке"
-
Легенда "Тоттенхэма" вошел в тренерский штаб Моуринью
-
Терентьев опубликовал отрицательный тест на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20