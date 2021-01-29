Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS

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Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала собственную версию символической сборной мирового футбола за период с 2011 по 2020 год.

В состав попали 4 игрока мадридского "Реала", 2 футболиста "Баварии", а также по 1 представителю "Барселоны", "Ливерпуля", "Ювентуса" и "Виссел Кобе". Ещё один член команды уже завершил карьеру.

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);

Защитники: Марсело ("Реал", Бразилия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Филипп Лам (экс-"Бавария", Германия);

Полузащитники: Тони Кроос ("Реал", Германия), Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", Испания), Лука Модрич ("Реал", Хорватия);

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

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