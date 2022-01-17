Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Международная федерация футбола (ФИФА) определила команду года.
вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Италия)
защитники: Давид Алаба ("Реал"/Австрия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"/Португалия), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/Италия)
полузащитники: Жоржиньо ("Челси"/Италия), Нголо Канте ("Челси"/Франция), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"/Бельгия)
нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"/Португалия), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д/Норвегия), Роберт Левандовски ("Бавария"/Польша), Лионель Месси (ПСЖ/Аргентина).
Не пропустите: ФИФА выбрала лучший гол года. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Алжирец Яхья получил важную должность в "Спартаке"
-
"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии
-
"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А
-
Левандовски - лучший игрок года по версии ФИФА
-
Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА
-
ФИФА выбрала лучший гол года
-
ФИФА выбрала лучшего тренера года
-
ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022
-
Менди - лучший вратарь года по версии ФИФА
-
Сборная России объявила заявку на Евро-2022 по мини-футболу
-
Камерун упустил победу над Кабо-Верде в матче Кубка Африки
-
"Эвертон" может пригласить главного тренера сборной Бельгии
-
Тухель высказался о своем будущем в "Челси"
-
"Ньюкасл" сделал очень крупное предложение Дембеле
-
Ряд европейских клубов заинтересованы в защитнике "Баварии"
-
"Барселона" может подписать нападающего "Эльче"
-
Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Умтити
-
Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса
-
Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18