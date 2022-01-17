Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА

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Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) определила команду года.

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Италия)

защитники: Давид Алаба ("Реал"/Австрия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"/Португалия), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/Италия)

полузащитники: Жоржиньо ("Челси"/Италия), Нголо Канте ("Челси"/Франция), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"/Бельгия) 

нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"/Португалия), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д/Норвегия), Роберт Левандовски ("Бавария"/Польша), Лионель Месси (ПСЖ/Аргентина).

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