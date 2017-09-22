Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

Стала известна тройка претендентов на приз лучшему игроку 2017 года по версии ФИФА.

В неё вошли нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, а также вингер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.

Напомним, что приз The Best вручается ФИФА с прошлого года, после того как организация лишилась права определять обладателя "Золотого мяча".

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