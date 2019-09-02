Роналду, Месси и ван Дейк будут бороться за звание игрока года по версии ФИФА

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, капитан "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк претендуют на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола. Об этом сообщила пресс-служба организации.



Эта награда вручается ежегодно с 1991 года. Церемония награждения пройдет 23 сентября в Милане.



Напомним, несколько дней назад Месси стал лучшим нападающим Лиги Чемпионов-2018/19, а Ван Дейк признан лучшим защитником ЛЧ.

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