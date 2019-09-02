Роналду, Месси и ван Дейк будут бороться за звание игрока года по версии ФИФА

5 Теги криштиану роналдулионель мессивирджил ван дейк

Роналду, Месси и ван Дейк будут бороться за звание игрока года по версии ФИФА

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, капитан "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк претендуют на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Эта награда вручается ежегодно с 1991 года. Церемония награждения пройдет 23 сентября в Милане.

Напомним, несколько дней назад Месси стал лучшим нападающим Лиги Чемпионов-2018/19, а Ван Дейк признан лучшим защитником ЛЧ.

Не пропустите: Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А, чтобы не ставить себя выше партнёров по "Ювентусу"| http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

В тройке с Месси и ван Дейком должны были оказаться Алиссон или Бернарду Силва.

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Mutaloff
Mutaloff

И выиграть в таком случае должен был Аллисон.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пишешь под каждой новостью с Месси? Я думал, что у психически нездоровых людей, не бывает осеннего обострения. Ты доказываешь обратное

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jugulator
Пьянь

https://soccernews.ru/news-tags/lionel-andres-messi Вот выборка новостей по тегу Месси. Посчитай, сколько моих сообщений в данной подборке. Процентную выборку способен составить или даже в математике ты профан?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ок, про Роналду и Месси, Ты даже в новостях о Спартаке, приплетаешь Роналду. В новостях о наградах Роналду, пишешь про него. у тебя все нормально? Как ты умудрился в свои года, остаться школьником с пеной у рта, по развитию?

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