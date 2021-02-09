Роналду, Месси, Пеле и Марадона - в символической сборной всех времён по версии AS

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Роналду, Месси, Пеле и Марадона - в символической сборной всех времён по версии AS

Испанское издание AS опубликовало собственную версию символической сборной, состоящей из лучших игроков в истории футбола.

Вратарь: Икер Касильяс;

Защитники: Серхио Рамос, Франц Беккенбауэр, Роберто Карлос;

Полузащитники: Хави, Йохан Кройфф, Диего Марадона, Пеле;

Нападающие: Лионель Месси, Альфредо Ди Стефано, Криштиану Роналду.

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