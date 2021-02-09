Роналду, Месси, Пеле и Марадона - в символической сборной всех времён по версии AS
Испанское издание AS опубликовало собственную версию символической сборной, состоящей из лучших игроков в истории футбола.
Вратарь: Икер Касильяс;
Защитники: Серхио Рамос, Франц Беккенбауэр, Роберто Карлос;
Полузащитники: Хави, Йохан Кройфф, Диего Марадона, Пеле;
Нападающие: Лионель Месси, Альфредо Ди Стефано, Криштиану Роналду.
⚽ ¡El #11LeyendAS DEFINITIVO de @diarioas! ✨— Diario AS (@diarioas) February 8, 2021
⭐@IkerCasillas
⭐@SergioRamos
⭐ Beckenbauer
⭐ @Oficial_RC3
⭐ Xavi Hernández
⭐ @JohanCruyff
⭐ Maradona
⭐ @Pele
⭐ Leo Messi
⭐ @Cristiano
⭐ Alfredo Di Stéfano
¿Estás de acuerdo?
❤ SÍ
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#️⃣ ¡Comenta! pic.twitter.com/TVBxvzd9lR
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18