Роналду: "Мне и раньше нравился "Ювентус", но после овации болельщиков клуба я полюбил его еще больше"

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о знаменитом голе ударом ножницами, который он забил своей нынешней команде в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

" Этот гол был особенным моментом... Это был уникальный гол, который я хотел забить в своей карьере. Я не знал, что будущее приведет меня в клуб, которому я забил этот гол... Я был очень счастлив не только победе и забитому мячу, но и реакции местных фанатов, которые аплодировали мне. Для меня это был сюрприз. Я этого не ожидал. Мне и раньше нравился этот клуб, но после этого момента еще я полюбил его еще больше", - цитирует 33-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Роналду сделал важное заявление о своем переходе в "Ювентус". | soccernews.ru