Роналду: "Мне нравится, когда меня называют "Команданте", это говорит о лидерстве"

Теги реал мадридкриштиану роналдупортугалия

Роналду: "Мне нравится, когда меня называют "Команданте", это говорит о лидерстве"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о своем капитанстве в сборной Португалии.

"Мои друзья - португальцы, мои корни здесь. Быть капитаном национальной команды это большая гордость для меня. Когда я играю за Португалию, я чувствую себя счастливым, это радость для всей моей семьи.

Мне нравится быть лидером команды. Когда я нахожусь в сборной, я один из старших футболистов, с огромным количеством сыгранных матчей, голов и всего остального.

"Команданте"? Мне нравится это слово, оно означает лидерство или власть. Если люди дали мне это имя, я очень рад быть хорошим примером" - приводит слова Роналду Elbernabeu.

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комментарии
Фанат РМ

Рон- достойны носитель этого имени! Он-вожак сборной Португалии!!!

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