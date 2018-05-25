Роналду: "Мне нравится Салах, он похож на Месси"

1 Теги криштиану роналдулионель мессимохамед салах

Роналду: "Мне нравится Салах, он похож на Месси"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сравнил вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Мне очень нравится Салах. Он - невероятный игрок потрясающего уровня. Он похож на Месси. Недавно я прочитал его слова, о том, что я был его вдохновением, это меня взволновало", - цитирует 33-летнего португальца goal.com.

Напомним, Капелло назвал Роналду лучшим форвардом мира. | soccernews.ru

комментарии
петя

ты не только вдохновляешь Салаха...ты для миллионов людей кумир ! легенда футбола !

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов