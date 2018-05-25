Роналду: "Мне нравится Салах, он похож на Месси"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сравнил вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Мне очень нравится Салах. Он - невероятный игрок потрясающего уровня. Он похож на Месси. Недавно я прочитал его слова, о том, что я был его вдохновением, это меня взволновало", - цитирует 33-летнего португальца goal.com.

Напомним, Капелло назвал Роналду лучшим форвардом мира. | soccernews.ru