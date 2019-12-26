Роналду: "Мне всё нравится в "Ювентусе"

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дал понять, что он счастлив в туринском клубе.

"Мне всё нравится в "Ювентусе". Это лучший итальянский клуб, и я счастлив находиться здесь. Я хочу выиграть много трофеев с "Юве". Мне очень нравится культура, не только "Ювентуса", но и Италии в целом", - цитирует 34-летнего нападающего Goal.com.

Напомним, что "Ювентус" купил Роналду у "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

За полтора сезона звёздный игрок забил 40 голов и сделал 12 ассистов в 64 матчах.

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