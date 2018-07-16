Роналду: "Многие игроки думают, что в 33 года карьера закончена, но я не такой"

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду дал понять, что, несмотря на возраст, он рассчитывает продолжать играть на самом высоком уровне.

"Я в порядке физически, ментально и эмоционально. Горд быть здесь и серьёзно мотивирован. Знаю, что многие игроки думают, что карьера закончена в 33 года, но я не такой, как остальные. Я другой. Сейчас наступает очень эмоциональный момент для меня и для клуба. Я тут не в отпуске. Хочу сделать историю с "Ювентусом", хочу удивить всех ещё раз. Уверен, что всё будет в порядке" - сказал Роналду.

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