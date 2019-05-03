Роналду: "Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в "Реал"

Теги реал мадридкриштиану роналдуювентус

Роналду: "Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в "Реал"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что многие болельщики мадридского "Реала" хотят, чтобы он вернулся в испанский клуб. Об этом сообщает El Pais.

"Испанские болельщики всегда ко мне хорошо относились, я не забуду этого. Моя жизнь - открытая книга. Люди в Мадриде любят меня, они понимают, как много я дал "Реалу".

Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в "Реал", говоря что там мой дом. Мне приятно это слышать. 

Есть и те, кто говорить что из-за возраста мне нужно уходить из футбола. Но я хочу всех удивить", - сказал Роналду. 

В этом сезоне 34-летний Роналду забил 27 голов в Серии А и отдал 13 ассистов в 40 матчах.

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