Роналду: "Мое будущее зависит от "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался по своему будущему.

"Я - в порядке, я счастлив, я не могу жаловаться. В субботу мы играем еще один финал. Фанаты поддерживают Криштиану. Мне здесь хорошо, но есть вещи, которые не зависят от меня. В моем доме все зависит от меня, но не в "Реале", - цитирует 33-летнего форварда goal.com.

Напомним, Роналду прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru