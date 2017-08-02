Роналду: "Мое сияние ставит людей в некомфортное положение"

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Роналду: "Мое сияние ставит людей в некомфортное положение"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду написал некое сообщение на своей странице в Инстаграме.

Возможно, речь идет о судебном процессе, в котором он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

"Мое сияние ставит людей в некомфортное положение. Насекомые нападают только на яркий свет", - написал Роналду.

Фото: Необычное фото Роналду.

Напомним, что 32-летнему Роналду грозит тюремное заключение.

Не пропустите: Роналду грозит семь лет тюрьмы. | http://soccernews.ru

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