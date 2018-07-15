Роналду мог оказаться в другом итальянском клубе

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Роналду мог оказаться в другом итальянском клубе

Нападающий Криштиану Роналду мог продолжить карьеру не в "Ювентусе", а в "Наполи".

Как сообщает AS, агент Роналду Жорже Мендеш предлагал неаполитанцам услуги своего клиента, однако "Наполи" отказался от трансфера, объяснив это отсутствием необходимых для этого денежных средств.

Напомним, что "Ювентус" приобрел Роналду у "Реала" за 112 миллионов евро.

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