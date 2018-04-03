Роналду мог оказаться в "Лионе"

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Роналду мог оказаться в "Лионе"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в 2003 году мог оказаться в "Лионе", об этом рассказал экс-нападающий "ткачей" Тони Верель.

"Тренер перестал мне доверять, и я захотел уйти из "Лиона". Мной заинтересовался "Спортинг", который предложил обменять меня на Роналду. "Лион" отказался от обмена - его интересовала только продажа. Думаю, в клубе до сих пор сожалеют о своём решении" - сказал Верель.

Напомним, что в итоге Роналду в том же 2003 году перебрался в "Манчестер Юнайтед", а спустя шесть лет стал игроком "Реала", где выступает по сей день.

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