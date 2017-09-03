Роналду мог перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прошедшим летом мог вернуться в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

По сведениям издания, футболист после обвинения в неуплате налогов готов был покинуть клуб. На его место президент "Реала" Флорентино Перес рассматривал форварда "Монако" Килиана Мбаппе, который на правах аренды стал игроком ПСЖ.

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