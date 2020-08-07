Роналду мог в 2006 году перейти в "Валенсию"
Бывший спортивный директор "Валенсии" Амедео Карбони рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Криштиану Роналду.
По его словам, звёздный португалец мог присоединиться к "летучим мышам" в 2006 году.
"Мы нашли деньги, чтобы подписать его. Клуб договорился со спонсорами Роналду - Nike и Coca Cola. Я разговаривал с его агентом Жорже Мендешем. Это было в то время, когда у Криштиану испортились отношения с некоторыми игроками "Манчестер Юнайтед". У меня было согласие Мендеша, чтобы заполучить Роналду. Этот трансфер мог бы изменить историю "Валенсии". У меня уже были на руках контракты, подписанные агентом. Впрочем, сделка так и не состоялась. Жаль, что я не смог привести Роналду в "Валенсию", - цитирует Карбони Il Posticipo.
В итоге Роналду покинул "МЮ" только в 2009 году, перейдя в мадридский "Реал". Сейчас нападающий выступает за туринский "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14