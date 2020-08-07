Роналду мог в 2006 году перейти в "Валенсию"

1 Теги валенсияманчестер юнайтедкриштиану роналдужорже мендештрансферы

Роналду мог в 2006 году перейти в "Валенсию"

Бывший спортивный директор "Валенсии" Амедео Карбони рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Криштиану Роналду.

По его словам, звёздный португалец мог присоединиться к "летучим мышам" в 2006 году.

"Мы нашли деньги, чтобы подписать его. Клуб договорился со спонсорами Роналду - Nike и Coca Cola. Я разговаривал с его агентом Жорже Мендешем. Это было в то время, когда у Криштиану испортились отношения с некоторыми игроками "Манчестер Юнайтед". У меня было согласие Мендеша, чтобы заполучить Роналду. Этот трансфер мог бы изменить историю "Валенсии". У меня уже были на руках контракты, подписанные агентом. Впрочем, сделка так и не состоялась. Жаль, что я не смог привести Роналду в "Валенсию", - цитирует Карбони Il Posticipo.

В итоге Роналду покинул "МЮ" только в 2009 году, перейдя в мадридский "Реал". Сейчас нападающий выступает за туринский "Ювентус".

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Комментарии

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lesnovsky

С кем у него только не портились отношения... У эгоиста по другому быть не может... Чмо..

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