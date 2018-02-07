Роналду: "Могу выступать на самом высоком уровне еще на протяжении нескольких лет"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду: "Могу выступать на самом высоком уровне еще на протяжении нескольких лет"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своих планах на будущее.

"Я очень доволен своей жизнью, у меня были хорошие два года на профессиональном уровне, за которые я выиграл титулы с моим клубом и с национальной сборной, и я чувствую, что могу поддерживать себя на самом высоком уровне в течение еще нескольких лет", - цитирует 33-летнего португальца Marca.

Напомним, Линекер сравнил Роналду с Неймаром. | soccernews.ru

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