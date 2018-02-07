Роналду: "Могу выступать на самом высоком уровне еще на протяжении нескольких лет"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своих планах на будущее.
"Я очень доволен своей жизнью, у меня были хорошие два года на профессиональном уровне, за которые я выиграл титулы с моим клубом и с национальной сборной, и я чувствую, что могу поддерживать себя на самом высоком уровне в течение еще нескольких лет", - цитирует 33-летнего португальца Marca.
Напомним, Линекер сравнил Роналду с Неймаром. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|22
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|Атлетико Мадрид
|22
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|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
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|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
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|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
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|Жирона
|22
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|10
|Бетис
|22
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|Хетафе
|22
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|12
|Леганес
|21
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|22
|27
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|Реал Сосьедад
|22
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|Эспаньол
|22
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|Алавес
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|Леванте
|22
|20
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|22
|17
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|Лас Пальмас
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|Малага
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