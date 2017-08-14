Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей

Криштиану Роналду может оказаться вне футбольного поля в ближайших 12-ти матчах "Реала".

В протоколе матча за Суперкубок Испании арбитр указал, что португалец толкнул его, получив красную карточку.

По правилам Федерации футбола Испании, Роналду может грозить дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

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