Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчейКриштиану Роналду может оказаться вне футбольного поля в ближайших 12-ти матчах "Реала".

В протоколе матча за Суперкубок Испании арбитр указал, что португалец толкнул его, получив красную карточку.

По правилам Федерации футбола Испании, Роналду может грозить дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Читайте: Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании | http://soccernews.ru

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