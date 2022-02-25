Роналду мощно высказался о своей успешности

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду мощно высказался о своей успешности

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду считает, что статистика является лучшим показателем успешности его карьеры.

"Нужно понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35. Благодаря зрелости, опыту, интеллекту понимаешь, что, возможно, ты теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на топ-уровне. Это непросто, но в моём случае кажется, что всё легко.

Потому что годами моя статистика говорит сама за себя. Мне не нужно говорить, что я очень хорош. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения", - цитирует португальца DAZN.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа и с тех пор сыграл 29 матчей, забил 15 голов и сделал 3 ассиста.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

А ещё я очень красивый, это знает даже мой заднеприводной друг второгодник! )))))))

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