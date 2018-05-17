Роналду, Моутинью и Бернарду Силва попали в заявку сборной Португалии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил состав команды на Чемпионат Мира-2018.

Стоит отметить, что в заявку попал "россиянин" Мануэл Фернандеш из "Локомотива".

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Бету ("Гезтепе"), Руй Патрисиу ("Спортинг");

Защитники: Бруну Алвеш ("Рейнджерс"), Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Жозе Фонте ("Далянь Ифран"), Мариу Руй ("Наполи"), Пепе ("Бешикташ"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д), Рикарду Перейра ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика");

Полузащитники: Адриен Силва ("Лестер"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Вест Хэм"), Жоау Моутинью ("Монако"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Вильям Карвалью ("Спортинг");

Нападающие: Андре Силва ("Милан"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Реал"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ").

Напомним, что на ЧМ-2018 Португалия сыграет в одной группе с Ираном, Марокко и Испанией.

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