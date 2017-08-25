Роналду: "Моя цель - выигрывать всё возможное вместе с клубом и сборной"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение наград лучшему игроку и лучшему форварду прошлого сезона по версии УЕФА.

"Мои задачи и цели неизменны каждый год - выигрывать всё возможное вместе с клубом и сборной. Большая честь снова выиграть этот приз. Спасибо моим партнёрам, хочу также поблагодарить болельщиков "Реала" и всех, кто помог мне получить эту награду. Спасибо вам, я очень счастлив" - приводит слова 32-летнего португальца официальный сайт УЕФА.

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