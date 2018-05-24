Роналду: "Моя девушка говорит мне, что я горяч"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду высказался о своем стиле празднования забитых мячей.

"Женщинам нравится, когда я снимаю футболку. Они говорят, что я классный. Моя девушка говорит мне, что я горяч. Впрочем, я не праздную голы подобном образом специально. Это получается произвольно" - приводит слова Роналду El Chiringuito.

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