Роналду: "Моя мотивация - быть лучше Месси и Неймара"

Теги криштиану роналдулионель мессинеймарроберт левандовскигонсало игуаин

Роналду: "Моя мотивация - быть лучше Месси и Неймара"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своей мотивации быть лучшим игроком планеты.

"Лучшие игроки всегда следуют лучшим, чтобы оставаться на вершине. Для отдыха нету времени. Очевидно, что я должен бороться со всеми - с Неймаром, Месси, Левандовски, Игуаином. Мы боремся за звание лучшего игрока мира. Моя мотивация - быть лучшим, нежели они, из года в год", - цитирует действующего обладателя "Золотого мяча" football.fr.

Напомним, Себальос поставил Месси выше Роналду. | soccernews.ru

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