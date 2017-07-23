Роналду: "Моя мотивация - быть лучше Месси и Неймара"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о своей мотивации быть лучшим игроком планеты.

" Лучшие игроки всегда следуют лучшим, чтобы оставаться на вершине. Для отдыха нету времени. Очевидно, что я должен бороться со всеми - с Неймаром, Месси, Левандовски, Игуаином. Мы боремся за звание лучшего игрока мира. Моя мотивация - быть лучшим, нежели они, из года в год ", - цитирует действующего обладателя "Золотого мяча" football.fr.

Напомним, Себальос поставил Месси выше Роналду. | soccernews.ru