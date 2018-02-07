Роналду: "Моя самая большая радость - проводить время с семьей и детьми"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, как он чувствует себя в роли отца.

"Быть отцом - это лучшее, что когда-либо случалось со мной. Мои дети делают меня очень счастливым. Каждый из нас является личностью, у каждого свой путь. Но детям многое достается и от родителей. Я надеюсь передать своим детям правильные ценности и обеспечить им хорошее образование, которое поможет им в самореализации.

Моя самая большая радость - проводить время с семьей и детьми, с друзьями. Сейчас я могу назвать себя счастливым человеком. В плане личной жизни у меня замечательное время, моя семья растет. На профессиональном уровне я провел два отличных сезона, в которых выигрывал трофеи с клубом и сборной. Чувствую, что могу продолжать выступать на таком высоком уровне еще несколько лет" - приводит слова Роналду AS.

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