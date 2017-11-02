Роналду: "Моя статистика всем известна, ее можно посмотреть в интернете"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду: "Моя статистика всем известна, ее можно посмотреть в интернете"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду ответил журналистам, которые упрекнули его в слабой результативности в текущем сезоне.

"Моя статистика - не проблема. Я очень спокоен. Для вас хорошие выступления не имеют значения, вам важны только голы. Вы знаете мою статистику. Если вы введете в Google "Голы Криштиану", вы увидите, что все там есть. Меня это не волнует", - цитирует 32-летнего нападающего "сливочных" FootMercato.

Напомним, Роналду признал, что уход Пепе, Мораты и Хамеса ослабил "Реал". | soccernews.ru

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Кукурузу отведай у Жироны))

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Шла бы себе на х

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