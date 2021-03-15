Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус"

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Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус"

Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с бесплатным уходом нападающего Криштиану Роналду.

По информации AS, "старая синьора" может пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Португалец зарабатывает 31 миллион евро в год после вычета налогов.

Учитывая все сопутствующие траты, итальянский клуб получит возможность сэкономить около 86 миллионов, если 36-летний футболист покинет команду в ближайшее межсезонье.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Его купили за 117 миллионов евро. В активе форварда 95 голов и 22 ассиста в 122 матчах.

Не пропустите: Пирло высказался о возможном уходе Роналду из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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