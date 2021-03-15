Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус"
Туринский "Ювентус" рассматривает вариант с бесплатным уходом нападающего Криштиану Роналду.
По информации AS, "старая синьора" может пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Португалец зарабатывает 31 миллион евро в год после вычета налогов.
Учитывая все сопутствующие траты, итальянский клуб получит возможность сэкономить около 86 миллионов, если 36-летний футболист покинет команду в ближайшее межсезонье.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Его купили за 117 миллионов евро. В активе форварда 95 голов и 22 ассиста в 122 матчах.
Не пропустите: Пирло высказался о возможном уходе Роналду из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17