Роналду может быть лишен престижной награды
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть лишен государственной награды - ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики), сообщает AFP. Такое решение может быть принято из-за того, что испанский суд приговорил Роналду к 23-месячному тюремному сроку, а также штрафу в размере 18,8 миллионов евро.
"Наши министры решат, может ли произошедшее с Роналду повлиять на лишение его награды. Мы дадим возможность принять решением тем, кто обладает полномочиями для этого", - приводит слова ди Созы AFP.
Напомним, что такое наказание было наложено на 33-летнего Роналду за сокрытие доход в период с 2011 по 2014 годы, когда он выступал за мадридский "Реал".
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|Команда
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|Наполи
|20
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|20
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|20
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|5
|Рома
|20
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|Лацио
|20
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|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8