Роналду может быть лишен престижной награды



Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть лишен государственной награды - ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики), сообщает AFP. Такое решение может быть принято из-за того, что испанский суд приговорил Роналду к 23-месячному тюремному сроку, а также штрафу в размере 18,8 миллионов евро.

"Наши министры решат, может ли произошедшее с Роналду повлиять на лишение его награды. Мы дадим возможность принять решением тем, кто обладает полномочиями для этого", - приводит слова ди Созы AFP.

Напомним, что такое наказание было наложено на 33-летнего Роналду за сокрытие доход в период с 2011 по 2014 годы, когда он выступал за мадридский "Реал".

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