Роналду: "Может, как и Фердинанд, начну боксерскую карьеру"

Теги криштиану роналдурио фердинанд

Роналду: "Может, как и Фердинанд, начну боксерскую карьеру"Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду может начать профессиональную карьеру в другом виде спорта.

Так, в интервью своему бывшему партнеру по английскому "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд португалец в шутливой форме заявил: "Где я вижу себя через 10 лет? Сложно ответить на этот вопрос. Может быть, я, как и ты начну боксерскую карьеру".

Напомним, Перес категорически отказывается повышать оклад Роналду. | soccernews.ru

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