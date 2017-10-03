Роналду: "Может, как и Фердинанд, начну боксерскую карьеру"

Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду может начать профессиональную карьеру в другом виде спорта.

Так, в интервью своему бывшему партнеру по английскому "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд португалец в шутливой форме заявил: " Где я вижу себя через 10 лет? Сложно ответить на этот вопрос. Может быть, я, как и ты начну боксерскую карьеру ".

Напомним, Перес категорически отказывается повышать оклад Роналду. | soccernews.ru